Raramente un sequel incontra i favori del pubblico al pari dell’evento originale. Sono pochi i casi in cui è accaduto e quelle volte il merito è stato principalmente della fedeltà alla trama e degli attori, che sono riusciti a non far rimpiangere il racconto iniziale. That ‘90 Show sembra far parte di quelle eccezioni che confermano la regola, perché da quando è sbarcato su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha incontrato tantissimi favori da parte del pubblico. Nella nuova serie sequel si assiste a un salto temporale di circa 20 anni dagli anni Settanta ai Duemila. I protagonisti sono gli stessi, così come l’ambientazione, ma i temi affrontati e il modo in cui viene fatto è tutto correlato al periodo di riferimento e, quindi, ovviamente diverso.