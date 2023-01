Caitriona Balfe e Sam Heughan torneranno per l’ottava stagione di Outlander che, però, sarà l’ultima della serie basata sui romanzi di Diana Gabaldon e sarà composta da dieci episodi . Secondo le ultime notizie, Outlander è quasi giunto alla sua conclusione, ma Starz ha rassicurato i fan confermando che sarà realizzato uno spin-off. il nuovo progetto andrà ad esplorare quello che è accaduto prima degli eventi di Outlander si intitolerà Outlander: Blood of My Blood.

Outlander: Blood of my Blood ruoterà intorno alla storia d’amore dei genitori di Jamie Fraser , Ellen MacKenzie e Brian Fraser, seguendo una sceneggiatura firmata da Matthew B. Roberts che sarà anche produttore insieme a Ronald D.Moor e Marie Davis. Il progetto sarà inoltre supervisionato da Diana Gabaldon in persona, ovvero la scrittrice dei romanzi che fin dall’inizio hanno ispirato l’universo televisivo della serie tv. “Per quasi un decennio Outlander ha conquistato il cuore del pubblico di tutto il mondo e siamo lieti di portare l’epica storia d’amore di Claire e Jamie a una giusta conclusione” ha sottolineato Kathryn Busby, presidente della programmazione Starz.

Aggiornamenti sul futuro di Outlander

“Prima di chiudere questo capitolo c’è molto della loro storia da raccontare nel corso di 26 nuovi episodi e ancora di più da esplorare di questo mondo dinamico e della sua storia di origine. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con Matthew, Maril e Ronald e non vediamo l’ora di vedere dove ci porterà la loro affascinante narrazione” ha aggiunto Busby. Attualmente è in lavorazione ancora la settima stagione della serie e la produzione ha confermato l’ottava per il gran finale, ma i fan sicuramente saranno incuriositi dalla serie prequel che, come ha detto Roberts: “Esplorerà fino a che punto una persona può spingersi per trovare l’amore, in un’epoca in cui l’amore è considerato un lusso e in cui i matrimoni sono fatti strategicamente, spesso per guadagni politici o finanziari.”