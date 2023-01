Willow: se verrà rinnovata Ron Howard vorrebbe dirigere un episodio

Sono ancora tanti i dubbi che avvolgono una nuova stagione ma, se ci sarà, il regista potrebbe dirigere un episodio Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Ron Howard è uno dei decani del cinema e della televisione americana e mondiale e la notizia che circola da qualche giorno non può che entusiasmare i puristi del suo lavoro, esaltati all’idea che l’ex Richie Cunningham, uno dei personaggi più amati della sitcom anni Cinquanta Happy Days, possa tornare alla regia di Willow. Infatti, pare che Ron Howard abbia buone possibilità di tornare dietro la macchina da presa in un episodio della serie, nel caso in cui questa venga rinnovata. Nel 1988 era stato il regista del lungometraggio, che ai tempi ottenne un grande successo di pubblico. Ancora non c’è niente di sicuro e quello che finora è emerso deriva da un’intervista rilasciata da Ron Howard che, almeno per ora, non ha ricevuto riscontri dalla produzione.

Le parole di Ron Howard approfondimento Willow - La serie, tra nostalgia e modernità. La recensione Non sarebbe la prima volta che Ron Howard prende parte alla serie tv Willow, tratta dal lungometraggio della fine degli anni Ottanta. Infatti, in quella stessa serie, il regista è stato produttore esecutivo, un ruolo di rilievo ma sicuramente diverso dall’ebbrezza che regala la regia. Ed è forse per questo motivo che ora Ron Howard, all’età di 66 anni, vuole tornare dietro la macchina da presa nei panni del regista. Le sue dichiarazioni, rilasciate nel corso di un’intervista, sono molto chiare in merito: “Non vorrei fare promesse perché ho già alcune cose che sogno di fare. Ma se saremo abbastanza fortunati da poter andare avanti con lo spettacolo, sarò il più coinvolto possibile, come lo sono stato in questa stagione perché significa molto per me”.

Le parole dello showrunner GUARDA ANCHE Tutti i video su serie tv A parte la presenza o meno di Ron Howard come regista di almeno un episodio della serie, sono ancora tanti i dubbi circa il prosieguo di Willow. Non è ancora chiaro se la serie avrà una ulteriore stagione o se, invece, è finita così. Ovviamente i fan sperano di avere un sequel ma al momento tutto è nebuloso attorno a questo nodo e questo non lascia presagire niente di buono, anche perché sembra manchi la volontà da parte dei vertici. “Ci stiamo certamente lavorando. E sto implorando la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy, perché lavorare con questi attori e questa troupe di cineasti in questo show è stata la migliore esperienza. Sentiamo ancora che ci sono molte storie e posti più grandi da visitare”, ha detto lo showrunner Jonathan Kasdan.