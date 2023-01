Al Brown, il Maggiore Stan Valchek di The Wire, è morto a 83 anni

Grave lutto nel mondo delle serie tv dopo la morte di Al Brown, che ha interpretato il Maggiore Stan Valchek nella serie di enorme successo The Wire. Al Brown è scomparso lo scorso venerdì a 83 anni e ad annunciarlo è stato il suo manager, che con un post su Facebook ha dato la notizia ai tanti fan dell’attore. La sua interpretazione è entrata nella storia della serialità televisiva e il suo volto per un’intera generazione è stato affiancato a quello dell’alto graduato. Con quella divisa, Al Brown era compito, perfettamente calato in quella parte che gli ha dato enorme popolarità, anche perché nel suo passato c’è stata un’esperienza nelle forze armate.

L’annuncio della morte di Al Brown

“Sono triste nel farvi sapere che gli angeli sono venuti per Al ieri mattina, venerdì 13 gennaio 2023. Che la sua memoria sia una benedizione per la sua famiglia, i suoi amici e ognuno di voi. Questa pagina rimarrà una testimonianza del lavoro e dell'amore di Al per i suoi fan”, si legge nella dichiarazione comparsa sul suo profilo Facebook. Come spesso accade in questi casi, la famiglia e i suoi collaboratori hanno deciso di non cancellare il profilo Facebook dell’attore, dove sono raccolte le immagini e le testimonianze della sua lunga carriera, del suo lungo cammino artistico. Stando a quanto dichiarato da fonti vicine alla famiglia al sito Tmz, Al Brown si è spento a Las Vegas a causa di alcune complicazioni sopraggiunte a causa del morbo di Alzheimer. Il pubblico ha imparato a conoscerlo come Maggiore Stan Valchek, ma la famiglia ha rivelato che Al Brown ha realmente vestito la divisa ed era un veterano dall’Air Force che ha combattuto in due diverse missioni in Vietnam.