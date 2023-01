Inside Job cancellata, niente seconda stagione per la serie animata

“Col cuore infranto vi confermo che Netflix ha deciso di cancellare la seconda stagione di Inside Job – ha scritto la sceneggiatrice - Nel corso degli anni, questi personaggi sono diventati persone reali per me, e sono devastata dall’idea di non poterli vedere crescere. Reagan e Brett meritavano di avere un finale a raggiungere finalmente la felicità. E avrei adorato poter condividere con voi quello che avevo in serbo per loro. A tutti coloro che lo hanno guardato, grazie per averci accompagnato lungo il viaggio. Anche se sono triste, aiuta sapere che a qualcuno lì fuori interessa tanto quanto a me”.

LA SINOSSI UFFICIALE DI INSIDE JOB

vedi anche

Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv

Inside Job è una commedia animata per adulti sul governo ombra e su un team disfunzionale il cui compito giornaliero è gestire le cospirazioni mondiali. Da complessi insabbiamenti a società segrete passando per il bon ton delle orge in maschera, esplorare la cultura aziendale presso Cognito Inc. può essere complicato, soprattutto per l'asociale maga dei computer Reagan Ridley. Anche se lavora in un posto pieno di rettili mutaforma e funghi dai poteri psichici, è considerata stramba per la sua convinzione che il mondo potrebbe essere migliorato. Reagan pensa di poter fare la differenza, ma dovrà frenare lo squilibrato padre autore di manifesti, gli irresponsabili colleghi e assicurarsi finalmente la promozione sognata da tempo.