Il Commissario Gamache - Misteri a Three Pines, da stasera su Sky

Alfred Molina protagonista di un nuovo poliziesco ambientato in Canada. Una città all’apparenza idilliaca, una serie di omicidi a turbarne la quiete, delle indagini che si fanno sempre più personali e un detective come nessun altro. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’8 gennaio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Una città all’apparenza idilliaca, una serie di omicidi a turbarne la quiete, un detective in grado di vedere cose che gli altri non vedono: dai gialli della scrittrice Louise Penny, arriva a partire dall’8 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il nuovissimo poliziesco Il Commissario Gamache - Misteri a Three Pines, con Alfred Molina (Una donna promettente, Show Me A Hero, Spider-Man: No Way Home, Boogie Nights). Ambientata in Canada, nel Quebec, la serie è un’avvincente crime story che andrà su Sky Investigation tutte le domeniche con due nuovi episodi che saranno ovviamente disponibili anche on demand.