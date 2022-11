Blockbuster, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie tv

Cast d’eccezione per la serie disponibile da oggi, giovedì 3 novembre, su piattaforma Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Condividi

Blockbuster è una delle serie tv più attese su Netflix. Disponibile da oggi, 3 novembre (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), in tutto il mondo, la serie promette di far fare un nostalgico passo nel passato a chi negli anni Novanta ha vissuto l'era "Blockbuster" fino alla sua chiusura. Il noleggio dei film nei negozi sparsi in tutte le città era una tradizione per molti, soprattutto nel weekend. Ma il mondo avanza, la tecnologia pure e Blockbuster nel 2019 si è dovuto arrendere all'evidenza, chiudendo anche il suo ultimo negozio. È sintomatico dei tempi che corrono che Netflix, corresponsabile della chiusura di Blockbuster, abbia deciso di realizzare una serie su uno dei simboli di un'intera generazione. Ed è su queste premesse che si basa la serie tv che sta già riscuotendo grande successo.

La trama di Blockbuster approfondimento Blockbuster, il trailer della serie sull’ultimo negozio in America La serie tv è ambientata a Bend, in Oregon: per chi non lo sapesse, qui resiste l’unico Blockbuster aperto in tutto il mondo. Timmy Yoon è il titolare del negozio, che vede attorno a sé crollare tutti gli altri negozi come il suo, finché non resta l’unico a non chiudere. È attorno a questo che si sviluppa l’intero concept della serie e ai tentativi di Timmy Yoon di sopravvivere senza fare la fine degli altri negozi. “Un manager diligente alle prese con la concorrenza e i propri sentimenti complessi lotta per tenere aperto l’ultimo Blockbuster rimasto e rendere felice il suo staff”, si legge nella sinossi ufficiale della serie tv.

Durata, episodi e personaggi GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv La serie tv Blockbuster è alla sua prima stagione e non è chiaro se ne saranno previste altre o se, come prevedibile, si tratti di una mini-serie che si apre e si chiude senza ulteriore necessità di approfondimento. Netflix ha previsto 10 episodi complessivi della serie tv (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), che tra i suoi interpreti può annoverare protagonisti del calibro di Randall Park e Melissa Fumero, che interpretano rispettivamente Timmy Yoon ed Eliza Walker, dipendente del negozio della quale Timmy è innamorata. Completano il cast Tyler Alvarez, Madeleine Arthur, Olga Merediz, J. B. Smoove, Kamaia Fairburn, Ashley Alexander e Robyn Bradley.