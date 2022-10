Corpo libero, cosa c'è da sapere sulla serie tv, dalla trama al cast

Corpo Libero: la trama

La serie racconta una settimana decisiva per la vita di un gruppo di ragazze che praticano la ginnastica artistica a livello agonistico. Da Napoli arrivano in Abruzzo per partecipare al torneo Winter Fox e tra loro c’è Martina, una ragazza di 15 anni che ha avuto un brutto incidente ma è tornata a gareggiare e a far parte della squadra Vis Invicta che rappresenta l’Italia al torneo. Reintegrarsi per Martina non è semplice perchè le altre ragazze sono competitive e protagoniste. Ad allenarle la coach Rachele che ha riversato le delusioni del passato in questa squadra di giovani promesse e il medico sportivo Alex che le cura con passione e dedizione. Chiuse in albergo per sette giorni la Vis Invicta deve farsi valere e si prepara duramente a ottenere risultati, ma un giorno viene ritrovato il cadavere di una ragazza e iniziano le indagini per capire cosa è successo.