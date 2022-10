La star di Batwoman Javicia Leslie scritturata per un ruolo top secret

Cosa sappiamo su Javicia Leslie in The Flash

Javicia Leslie sarà solamente una guest star, oppure sarà coinvolta in diversi episodi di The Flash? Ad oggi non è chiaro quale personaggio si interpreterà: non è certo, infatti, che tornerà a vestire i panni di Ryan Wilder/Batwoman. Protagonista di Batwoman 2 e 3, serie in cui ha sostituito Ruby Rose (FOTO), Javicia Leslie aveva dichiarato a proposito della cancellazione dello show: “Ho desiderato a lungo un ruolo simile: poterlo interpretare è stato un onore”. In The Flash, per la verità, era già apparsa. Lo ha fatto nella quarta parte del crossover Armageddon all'inizio di The Flash 8, in un potenziale futuro in cui Ryan e Sophie sono sposate e coltivano l’idea di adottare un figlio. Le riprese di The Flash 9 dovrebbero concludersi a marzo. Sarà una stagione più breve delle precedenti, con solo 13 episodi in onda nel 2023. Lo scorso agosto, lo showrunner Eric Wallace ha detto a proposito della serie: "Nove stagioni: un viaggio emozionante pieno di cuore, umorismo e spettacolo. E ora Barry Allen ha raggiunto il cancelletto di partenza per la sua ultima gara”. Wallace ha poi ringraziato il cast e la troupe, ponendosi come obiettivo quello di rendere memorabile l'ultima stagione.

Che contribuisca proprio Javicia Leslie, a renderla memorabile?