Una quasi reunion dei due attori nella serie spin-off di Pappa Ciccia che per il momento non arriverà in Italia

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Shameless è senz’altro una delle serie che ha riscosso maggior successo negli ultimi anni ed è indubbio che gran parte del consenso derivi anche dal cast. Gli attori che vi hanno partecipato sono stati parte fondamentale e non è un caso che, oggi, parte di loro sia stata chiamata per recitare in The Conners. In Italia questo titolo potrebbe non dire niente ai più ma negli Stati Uniti è una delle serie recenti di maggior successo. Prodotta da ABC, nel nostro Paese non è ancora sbarcata su nessuna piattaforma o canale digitale ma non è escluso che, visti gli ascolti e l’engagement del prodotto, non sbarchi anche in Italia, anche perché si tratta di una serie che nasce come sequel del cult Pappa e Ciccia (titolo originale Roseanne), fiction record di ascolti degli anni Ottanta/Novanta.

Chi sono gli attori di Shameless in The Conners approfondimento Shameless, Jeremy Allen White: "ho smesso di sentirmi un attore" Nel cast fisso della serie compare Emma Kenney, ben nota al pubblico perché ad appena 12 anni venne scelta per interpretare Debbie Gallagher, figlia di Frank, in Shameless. Per le sue caratteristiche, ha rapidamente conquistato la fiducia del pubblico e degli addetti ai lavori, tanto che nel 2018 è stata chiamata a far parte della decima stagione di Pappa e Ciccia, andata in onda 21 anni dopo la fine della nona. Qui, Emma Kenney interpreta Harris Conner Healy, nipote del personaggio principale. Il revival della serie-madre non ottiene il successo sperato e così viene cancellato ma Emma Kenney trova spazio nello spin-off The Conners nel medesimo ruolo. Discorso diverso per Ethan Cutkosky, che in The Conners ha fatto solamente un cameo nel corso di una delle ultime puntate. In Shameless interpreta Carl Gallagher. Ma il nome che più di tutti potrebbe destare sorpresa è quello di William H. Macy, che in un episodio della quinta stagione interpreterà Smitty, uno dei migliori amici di Dan. William H. Macy in Shameless è il papà sia di Emma Kenney che di Ethan Cutkosky.

Trama di The Conners GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv The Conners è un prodotto molto amato negli Stati Uniti, dove viene mandato in onda dal broadcaster ABC. Numeri alla mano, è una delle serie comedy di maggior successo in America, nonostante in pochi scommettessero sulla sua presa sul pubblico dopo il fallimento del revival di Pappa e Ciccia. Nella stagione in corso, è stato annunciato l’ingresso di una guest-star che ha fatto parte del cast di Pappa e Ciccia ma, proprio per tenere alto l’hype e creare curiosità attorno al prodotto, che si conferma uno di quelli che maggiormente riescono ad attirare l’attenzione del pubblico.