Inverso - The Peripheral, trama e cast della nuova serie sci-fi

Dal 21 ottobre sono disponibili su Prime Video i primi due episodi di Inverso - The Peripheral, la nuova serie sci-fi dai produttori di Westworld che conta complessivamente otto episodi che saranno resi disponibili uno a settimana fino al 2 dicembre (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Tratta dal romanzo di William Gibson, questa serie offre uno sguardo allucinato e intrigante sul destino degli esseri umani e sul futuro del mondo come lo conosciamo. Prodotta da Amazon Studios e Warner Bros Television in collaborazione con Kilter Films, ma i produttori esecutivi sono Scott B. Smith, Vincenzo Natali, Greg Plageman, Jonathan Nolan e Lisa Joy, Steven Hoban e Athena Wickham.

Inverso - The Peripheral, la trama della serie

approfondimento

Flynne Fisher vive nel sud rurale degli Stati Uniti e lavora in una tipografia 3D locale. Per arrotondare gioca con la realtà virtuale per conto di persone facoltose e una notte, indossando un casco VR, si ritrova in una Londra futuristica, elegante e misteriosa. Ma quell’esperienza non sembra un gioco come gli altri e Flynne inizia a realizzare che non si tratta di realtà virtuale, ma è qualcosa di reale. Settant’anni nel futuro qualcuno ha trovato il modo di aprire una porta temporale nel suo mondo e lei deve capire chi è e come muoversi e agire in questa Londra diversa da quella che era la sua casa.