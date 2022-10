L’ex idolo delle teenager è pronto a tornare con i nuovi episodi dello show prodotto da Netflix. Anche stavolta, Efron andrà dall’altra parte del mondo per continuare la sua ricerca alla scoperta di nuovi modi di vivere sostenibile. Ad accompagnarlo nel nuovo viaggio c’è, anche questa volta, l’imprenditore Darin Olien. Questa nuova stagione causa pandemia si concentrerà solo sull’Australia ma, a giudicare dal trailer, questo non dovrebbe rappresentare un gran problema Condividi

C'è stato un tempo (neanche troppo lontano) in cui Zac Efron campeggiava sui poster appesi nelle camerette delle teenager. L'attore era una giovanissima star, lanciata dalla produzione Disney High School Musical: un ragazzo dalla faccia pulita che difficilmente avremo visto a suo agio nell'outback australiano. Il tempo passa però anche per chi era stato l'idolo delle ragazzine e, con l'età, tutti finiscono per bramare nuove sfide. L'interprete di We Are Your Friends ha trovato quello che cercava nella serie Zac Efron – Con i piedi per terra. Grazie al format che porta il suo nome il divo ha girato il mondo, trovandosi spesso nelle situazioni più assurde e dando al contempo anche voce a diverse istanze ecologiste. La nuova stagione dello show non lo porterà di nuovo a fare il globe-trotter per il Pianeta, limitando il suo raggio d'azione alla sola Australia, ma in fondo poco importa. Il focus del format resta infatti sempre lo stesso: scoprire nuovi modi di vivere all'insegna della sostenibilità. Ad accompagnarlo nelle nuove avventure disponibili in streaming dall'11 novembre sarà, ancora una volta, il sodale Darin Olien oltre a tanti altri graditi ospiti.

Efron l’esploratore vedi anche Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King insieme in una commedia Netflix Zac Efron – Con i piedi per terra è stato uno show molto amato su Netflix, tanto da far vincere al suo padrone di casa addirittura il il Daytime Emmy Award come Outstanding Program Host. Nella stagione precedente avevamo lasciato l’attore a fare la spola tra Francia, Porto Rico, Londra, Islanda, Costa Rica, Perù e persino Sardegna. Un giro del mondo in otto episodi che aveva regalato all’attore (dichiaratosi ufficialmente non più vegano) anche discrete esperienze dal punto di vista culinario, dall’assaggio del cheviche a Porto Rico fino alla preparazione di un paio di uova sul suono lavico islandese. A noi italiani è rimasta però nel cuore la scena del Troy Bolton di High School Musical alle prese con la preparazione del pane carasau.

Un programma ecologico approfondimento La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema serie tv A parte le parentesi culinarie, va tuttavia ricordato che il focus di questa serie rimane principalmente la promozione di stili di vita sostenibili, sollevando necessarie preoccupazioni sul futuro del Pianeta. Per questo Efron e l’esperto di benessere Olien incontreranno, anche in questa seconda stagione, persone in grado di spiegargli al meglio quali comportamenti è meglio assumere e quali rischi stiamo correndo con lo stile di vita mantenuto troppo a lungo. La strada dei due protagonisti si incrocerà con quella di ambientalisti e studiosi attenti all’ambiente, senza dimenticare un’immersione nella rigogliosa (e pericolosa) natura dell’Australia. Quest’ultimo sarà l’unico Paese su cui si concentrerà la seconda stagione, una scelta obbligata per le restrizioni dovute alla pandemia. Nonostante le limitazioni però, lo show promette di non perdere ugualmente la verve che lo ha contraddistinto e, già nel trailer, possiamo ammirare uno Zac Efron perfettamente a suo agio con dei koala. D’altra parte chi, una volta in Australia, potrebbe resistere alla tentazione di far amicizia con questi dolcissimi animali?