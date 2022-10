Stranger Things, Millie Bobby Brown dice no a uno spin-off su Eleven

La carriera di Millie Bobby Brown è solo all’inizio ma, da quando ancora bambina ha indossato per la prima volta i panni di Eleven/Undici in Stranger Things , è venuto naturale a tutti pronosticarle un grande futuro nel mondo dell’intrattenimento. Piano piano si sta staccando dal ruolo che l’ha lanciata alla ricerca di nuove sfide e, dopo aver fatto la conoscenza di Godzilla in ben due film, è pronta a rivestire i panni di Enola Holmes nella seconda pellicola dedicata al personaggio omonimo. Con tanti impegni e nuove opportunità lavorative all’orizzonte, è normale che la giovane interprete abbia relativamente poca voglia di tornare a essere ancora Eleven in eventuali spin-off, dopo la fine della quinta stagione di Stranger Things.

Contare fino a undici

"Stranger Things lo abbiamo visto, lo adoriamo, ma ora sono concentrata su Enola Holmes”, ha spiegato in un’intervista Brown che comunque ha garantito aiuto e supporto a chiunque dovesse interpretare Undici in eventuali prossimi spin-off. La possibilità che si finisca per approfondire la storia di alcuni personaggi di Stranger Things, attraverso il lancio di show a loro dedicati, è stata d’altra parte caldeggiata già dagli stessi due creatori della serie. I fratelli Matt e Ross Duffer hanno confermato di avere avuto già alcune idee, del cui sviluppo però non intendono occuparsi in prima persona. “L'idea è quella di passare il testimone a qualcun altro, talentuoso e appassionato”, ha raccontato Matt in un podcast. Chi invece non vedrebbe l’ora di lavorare in un’eventuale spin-off di Stranger Things è Maya Hawke, l’interprete di Robin. Quest’ultima ha detto di avere già in mente o spunto per una serie ambientata negli anni Novanta e incentrata sul suo personaggio e su quello di Steve (Joe Keery). Nell’idea di Hawke, lo show sarebbe focalizzato sulle avventure di Robin e Steve, ormai adulti e pronti a spassarsela nei club di New York. L’attrice ha spiegato che parte del fascino del progetto nascerebbe per lei pure dal fatto di poter di nuovo tornare a lavorare con Keery: “Normalmente non sono una sostenitrice degli spin-off, ma se avessi la possibilità di farlo con Joe Keery, farei qualsiasi cosa. Lui è così divertente e meraviglioso e intelligente, ed è rispettoso. È un collega eccezionale e farei qualsiasi cosa con lui”.