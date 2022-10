Morgane Detective Geniale 2, trama e cast

Torna su Raiuno la detective geniale con nuovi episodi per una seconda stagione divertente e coinvolgente Condividi

La serie tv francese continua a riscontrare un discreto successo anche in Italia, su Raiuno, e la seconda stagione è in arrivo con nuovi episodi che andranno in onda a partire dal 4 Ottobre 2022. Un totale di otto nuovi episodi con il finale di stagione previsto per il 25 Ottobre. E i fan possono stare tranquilli perchè è già stata confermata una terza stagione di cui le riprese sono iniziate a Giugno.

La trama di Morgane Detective Geniale 2 Nella nuova stagione il poliziotto Karadec e Morgane continuano a lavorare insieme per risolvere casi complicati di delitti commessi in un centro commerciale, in una fattoria, in tribunale o in uno strip club. Alternando comicità a tensione, con una sottile malizia data da complicità e attrazione non dichiarata, i due portano avanti la loro vita, privata e professionale, facendo i conti con imprevisti, pericolo e novità tra il dramma e la commedia.

Il cast di Morgana Detective Geniale 2 Squadra che vince non si cambia. Infatti nella seconda stagione di Morgana Detective Geniale troviamo gran parte dei protagonisti della prima stagione. Audrey Fleuront vestirà sempre i panni della protagonista, l’ex donna delle pulizie ora consulente della Polizia di Lille. Al suo fianco Mehdi Nebbou come poliziotto che collabora con Morgane, Marie Denarnaud, Bruno Sanches, Cyprianne Gardin, Noè Vandevoorde e Berangere McNeese. Tra le new entry ci sarà Roxane Ascher, investigatrice ostinata e affascinante che ha la missione di valutare il lavoro di Morgane in polizia.