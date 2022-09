Netflix al lavoro su una serie tratta da Avatar - La leggenda di Aang

Ancora pochi dettagli, ma sono stati svelati i nomi dei protagonisti principali dell’adattamento televisivo Netflix Condividi

Netflix ha ufficializzato di aver iniziato a lavorare su una serie tv tratta da Avatar - La leggenda di Aang. Ancora sono pochi i dettagli a disposizione ma quello che si conosce per ora è la composizione del cast, che è stato svelato dallo stesso colosso dello streaming. Il titolo sarà Avatar: The Last Airbender e vuole essere un omaggio alla saga animata originale, dalla quale la serie tv prende spunto. Le riprese non sono ancora cominciate ma Netflix prevede di iniziare i lavori già nelle prossime settimane. Ovviamente, non è stata definita una data per la diffusione ma è presumibile che verrà reso disponibile non prima dell'ultimo trimestre del 2023, se non direttamente nel 2024.

Il cast di Avatar: The Last Airbender GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Ovviamente, Netflix non ha annunciato tutto il cast completo ma ha già reso noti quelli che saranno i protagonisti principali, che avranno il duro compito di far appassionare i telespettatori alla storia così come ha fatto Avatar - La leggenda di Aang ai suoi tempi. Il protagonista, Aang, avrà il volto di Gordon Cormier. Poi, Kiawentiio sarà Katara; Ian Ousley interpreterà Sokka; Dallas Liu sarà Zuko; Elizabeth Yu sarà Azula. Ma non è finita qui, perché del cast potrebbero far parte anche Amber Midthunder nel ruolo della Principessa Yue; Irene Bedard nel ruolo di Yagoda; Utkarsh Ambudkar nel ruolo di Re Bumi.

Curiosità di Avatar: The Last Airbender Non sarà sfuggito ai più il fatto che diversi personaggi scelti per interpretare questo film sono di origine asiatica. Non è certamente un caso, anzi, si tratta di una precisa scelta della produzione, spiegata dallo showrunner, Albert Kim, che definisce questa produzione come “un'occasione per mostrare i personaggi asiatici e indigeni come persone vive e vegete. Non solo in un cartone animato, ma in un mondo che esiste davvero, molto simile a quello in cui viviamo noi”. La trama della serie non è ancora stata resa nota nel dettaglio ma è presumibile che seguirà la storyline già tracciata con Avatar - La leggenda di Aang, di cui probabilmente sarà un’approfondita trasposizione televisiva.