Me Contro Te: La Famiglia Reale debutterà su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 30 settembre

Me Contro Te: La Famiglia Reale è la nuova produzione targata Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il canale YouTube della piattaforma di streaming ha distribuito il trailer della serie, in arrivo a settembre.