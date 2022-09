Avetrana – Qui non è Hollywood, al via le riprese della serie tv

Il caso di Avetrana diventa una serie tv prossimamente su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). L’omicidio di Sarah Scazzi raccontato dai vari punti di vista dei protagonisti coinvolti Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Sono iniziate in Puglia le riprese di Avetrana - Qui non è Hollywood, la nuova serie tv italiana diretta da Pippo Mezzapesa basata sul delitto di Avetrana che ha avuto un enorme impatto mediatico in tutto il Paese. Disney+ ha dato la notizia ufficiale. La serie sarà composta da quattro episodi di 80 minuti che racconteranno la storia dell’omicidio di Sarah Scazzi dal punto di vista di tutti i personaggi coinvolti: Sarah, Sabrina, Michele e Cosima. Un racconto a più voci per provare a ricostruire l’accaduto e comprendere meglio uno dei casi di cronaca nera italiana più famosi e intricati di sempre. Il regista ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella Gaeta e Davide Serino con la collaborazione di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni. La serie è prodotta da Groenlandia e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Il caso di Avetrana approfondimento Sarah. La ragazza di Avetrana, la nuova docu-serie Sky Original Cosa è successo quel 26 agosto 2010 ad Avetrana, un piccolo paese del Salento? Una ragazzina di 15 anni esce di casa e scompare nel nulla, si chiama Sarah Scazzi. Iniziano le ricerche e tutto il paese è preso d’assalto dai media che cominciano a ipotizzare l’accaduto e a fare ipotesi sui possibili sospettati. La cugina Sabrina, estetista, la stava aspettando per andare al mare e Sarah non è mai arrivata. Dopo 42 giorni dalla scomparsa viene ritrovato il suo corpo in fondo a un pozzo e il caso diventa un vero e proprio reality show horror tra segreti, omertà, rancori e violenza. La serie è tratta dal libro Sarah: la ragazza di Avetrana scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, edito Fandango Libri.

Il cast della serie Avetrana - Qui non è Hollywood GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Cosima Misseri sarà interpretata da Vanessa Scalera, mentre Michele Misseri avrà il volto di Paolo De Vita. Federica Pala vestirà i panni della vittima Sarah Scazzi, mentre Giulia Perulli sarà la cugina Sabrina. Nel cast anche Imma Villa come Concetta Serrano, Anna Ferzetti come la giornalista Daniela e Giancarlo Commare nei panni di Ivano Russo. Produzioni Disney+ in aumento Nella sola area EMEA, il team International Content and Operations di Disney ha in programma la realizzazione di 60 produzioni locali entro il 2024, continuando a collaborare con creatori d’eccellenza e produttori di alto livello, come parte dell’impegno della Company a ideare, sviluppare e realizzare produzioni originali di alta qualità in tutto il mondo.

