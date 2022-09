Wanna, il trailer della docuserie su Wanna Marchi

Wanna, di cosa parla

approfondimento

Wanna, il teaser trailer della docu-serie su Wanna Marchi

“Regina delle televendite, truffatrice, madre, moglie, chi è Wanna Marchi? La storia della donna più chiacchierata degli anni '90, dai suoi urli al processo insieme alla figlia Stefania Nobile. Wanna è in arrivo dal 21 settembre” si legge nella descrizione ufficiale di Netflix. Tanti i volti che racconteranno Wanna Marchi e parleranno tanto del suo successo quanto della sua caduta: dal Baffo a Jimmy Ghione, che per Striscia la Notizia ha svelato le truffe delle due televenditrici. Netflix ha potuto contare su oltre 100 ore di materiale d’archivio, 22 testimonianze e oltre 60 ore di interviste. La docuserie di quattro episodi mostrerà al telespettatore tanto il punto di vista delle vittime truffate quanto quello delle protagoniste. Si ripercorrerà quindi la storia di Wanna Marchi, dai primi lavori in tv al successo raggiunto come televenditrice, ottenuto anche grazie alla figlia Stefania e al mago Do Nascimento, fino all’inchiesta di Striscia la notizia e alle condanne per bancarotta e associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata. “Wanna ripercorre il ventennio italiano, tra gli anni ‘80 e i primi anni 2000, caratterizzato da un grande cambiamento della TV generalista e dalla nascita delle prime televendite” si legge nella sinossi ufficiale della serie Netflix. “È in questo contesto che si sviluppa la vicenda che vede come protagoniste Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile. Dall’ascesa a titolo di regine incontrastate delle televendite alla caduta del loro impero e alla successiva vicenda giudiziaria”. Il marchio di fabbrica di Wanna Marchi era lo stile aggressivo con cui proponeva creme dimagranti miracolose. “Per tutti gli anni ‘80 la sua immagine e i suoi prodotti impazzano, rendendola ricchissima e famosa, insieme al suo unico e vero braccio destro, la figlia Stefania”. Dopo avere venduto l’illusione della forma perfetta, le due donne decideranno di vendere qualcosa che non era stato mai venduto prima, la fortuna. E così, con la complicità del “Maestro di vita Do Nascimento”, le due propongono amuleti e numeri benedetti. Wanna si propone di raccontare, attraverso testimonianze dirette e materiale d’archivio, non solo gli aspetti più noti ma, soprattutto, quelli meno conosciuti di questa torbida storia e l’impatto che ha avuto sui telespettatori e sui media. Wanna è scritta da Alessandro Garramone e Davide Bandiera, diretta da Nicola Prosatore e prodotta da Gabriele Immirzi per Fremantle Italia.