È morto Jack Ging, il generale Harlan “Bull” Fulbright dell'A-Team

È scomparso Jack Ging, noto soprattutto per la parte del generale Harlan “Bull” Fulbright nella serie tv A-Team. Non sono state rese note le cause della morte

Lutto nel mondo dello spettacolo. Solamente nella giornata odierna è stata resa nota la morte dell’attore Jack Ging . La scomparsa, infatti, risale a venerdì 9 settembre nella sua casa di La Quinta, in California. Ignote le cause del decesso dell’artista che avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 30 novembre.

La carriera di Jack Ging

GUARDA ANCHE

Tutti i video sulle serie tv

Jack Ging era lo pseudonimo di Jackson Lawrence Ginghoff. Debutta al cinema all’età di 29 anni nel film Desiderio nella polvere. Nel 1971, invece, viene diretto nientemeno che da Clint Eastwood nella pellicola Brivido nella notte. Il noto attore e regista lo sceglie anche per una parte nel film Lo straniero senza nome del 1973. Nello stesso anno, Jack Ging recita ne Il cobra e, nel 1974, in Dove cresce la felce rossa. Queste sono le pellicole cinematografiche più importanti alle quali ha partecipato, ma Jack Ging è stato anche un volto noto del piccolo schermo. Il ruolo più iconico, a tal proposito, è quello del generale Harlan “Bull” Fulbright nella fortunata serie tv A-Team, una parte che ha ricoperto per 8 episodi dal 1983 al 986. Tuttavia, ha prestato il volto anche al dottor Paul Graham nella serie tv Undicesima ora dal 1962 al 1964, per un totale di 64 puntate. Tra le altre apparizioni sul piccolo schermo, inoltre, annoveriamo ruoli più o meno significativi in Michael Shayne, Bonanza, Mannix, La casa nella prateria, Riptide e Autostop per il cielo.