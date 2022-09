Narcosantos, è uscito il trailer della serie Netflix

Serie TV

12 serie tv (e un film) da vedere se ti è piaciuto Squid Game

Lo show già di culto in streaming su Netflix e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick ha conquistato il pubblico italiano: ecco cosa vedere per chi avesse già terminato i nove episodi della prima stagione

In Squid Game, show Netflix visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, delle persone vengono costrette a partecipare a una serie di giochi mortali, al cui vincitore spetta un'ingente fortuna. Dato il successo riscosso da questa produzione sudcoreana, fra chi ha già visto i nove episodi della prima stagione è già scattata la corsa per trovare un degno "sostituto"





Uno dei più agguerriti fra gli "aspiranti sostituti" di Squid Game è senza dubbio la serie tv giapponese Alice in Borderland, in streaming su Netflix e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. La vicenda è quella dell'ex studente disoccupato e appassionato di videogiochi Arisu, che si trova coinvolto assieme a un gruppo di altri ragazzi in una serie di giochi mortali