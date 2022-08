La Mantide, trama e cast della miniserie con Carol Bouquet

Al via in televisione La Mantide, miniserie thriller ad alta intensità con protagonista Carole Bouquet Condividi

La miniserie La Mantide interpretata da Carole Bouquet arriva in televisione. Martedì 30 e mercoledì 31 agosto, infatti, su Canale 5 debutterà la produzione italiana-francese che, nelle sue precedenti proposizioni in anteprima, ha ricevuto importanti elogi da parte della critica. La Mantide propone un mix di suspense ed emozioni al telespettatore e, stando almeno alle reazioni della critica, promette di appassionare lo spettatore dall'inizio alla fine, in una giostra di emozioni e di pathos difficilmente rintracciabile in produzioni simili.

La trama de La Mantide GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv La Mantide, titolo originale La Mante, ispira il proprio titolo al soprannome di una serial-killer pericolosissima, Jeanne Deber, (interpretata da Carole Bouquet), che da 25 anni si trova rinchiusa in un carcere di massima sicurezza francese. Tutto cambia quando sulla scena compare un altro serial-killer, del quale ancora non si conosce l’identità, che però riproduce esattamente i suoi omicidi, emulandola. A quel punto, incapace di riuscire a prenderlo, la polizia chiede aiuto proprio alla Mantide, la quale accetta ma solo a patto che possa interloquire solo con una persona, il poliziotto Damien Carrot, che viene interpretato da Fred Testot. Tra i due c’è un legame molto profondo, di sangue: nessuno lo sa, ma il detective Carrot è il figlio della serial-killer, che per sfuggire ai suoi fantasmi ha deciso di schierarsi dalla parte del bene. Per iniziare la collaborazione, la Mantide esce dal carcere e si trasferisce in una struttura blindata proprio con Damien e da qui iniziano a svilupparsi una serie di dinamiche che portano entrambi a scontrarsi e a fare i conti con il loro difficile passato. Il carcere in cui è rinchiusa Jeanne Deber è, in realtà, il prestigioso Château de Villette, nel comune di Condé Court, che fa parte del dipartimento della Val d’Oise, nella regione dell’Île-de-France.

Le parole di Carole Bouquet Carole Bouquet ha finora interpretato solamente ruoli di un certo tipo, eleganti e raffinati, impersonando donne dell’alta-borghesia. In La Mantide si cimenta in una nuova sfida, che l’ha appassionata: “Ciò che mi piace del personaggio, pur essendo mostruoso, è che cerchi di recuperare il legame - che credeva per sempre distrutto - con il proprio figlio”.