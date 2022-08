Morto Joe E. Tata, star di Beverly Hills 90210

Il ricordo di Ian Ziering verso il suo ex collega

Joe E. Tata era malato da tempo di Alzheimer, e sua figlia Kelly dopo averne annunciato la morte, ha lanciato una campagna su GoFoundMe per raccogliere fondi per l’Alzhaimer’s Association. Joe E. Tate aveva 85 anni e i fan di Beverly Hills 90210 lo ricorderanno per aver prestato il volto a Nat Busicchio, il proprietario del Peach Pit. Nella serie tv, il locale era uno dei luoghi di ritrovo più importanti per i protagonisti, che stazionavano lì frequentemente. Nat Busicchio, personaggio di chiare origini italiane, nel corso della serie tv si rivela una sorta di padre putativo di Brandon, tanto da diventare suo amico e offrirgli anche un lavoro come suo assistente dietro il bancone. Il rapporto che instaura con i giovani ragazzi di Beverly Hills è talmente forte che, quando inizia ad accusare gravi problemi di salute, i protagonisti lo solleveranno dalle incombenze lavorative e, a turno, assumono la gestione del Peach Pit, trasformandolo in Peach Pit by Night. Con un messaggio su Instagram, tra i primi a commentare commosso la sua dipartita c’è stato Ian Ziering, interprete di Steve in Beverly Hills 90210: “Era un una delle persone più serene con le quali abbia mai lavorato, pieno di saggezza e gentilezza. In molte scene poteva restare sullo sfondo, ma è sempre stato un leader, soprattutto per noi ragazzi. Resterà sempre nel mio cuore”.