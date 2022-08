King-Kong, Disney+ al lavoro su una serie live action

È in fase di produzione una nuova serie live action, questa volta incentrata su King Kong, la scimmia gigante più famosa del cinema Condividi

Per i fan di King Kong, la scimmia gigante più famosa del cinema mondiale, sono in arrivo delle buone notizie. Infatti, secondo quanto riportato da Variety, è in fase di sviluppo una serie live action che sbarcherà su Disney+ (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Tutto quello che c’è da sapere sul live action di King Kong approfondimento King Kong: i migliori film sul gigantesco gorilla Il progetto sarebbe basato sull’originale King Kong scritto da Merian C. Cooper e sui nuovi romanzi di Joe DeVito che ha prodotto raccogliendo l’eredità del regista del primo film del 1933. Il film dovrebbe esplorare le origini del mostro e i misteri di Skull Island, il suo luogo d’origine. Il progetto vedrà Stephany Folsom nei panni di produttrice esecutiva, un ruolo che ha già ricoperto nella recente serie Amazon Paper Girls. Oltre alla Folson, ci saranno James Wan, Michael Clear e Rob Hackett, che saranno produttori esecutivi per l’Atomic Monster mentre Danny Festa lo sarà per la World Builder Entertainment. Il live action di King Kong che uscirà su Disney+ (non c’è ancora una data ufficiale) non sarà legato al MonsterVerse iniziato nel 2017 con Kong: Skull Island, dunque sarà un’entità separata. Inoltre, a proposito di mostri, la Apple sta preparando una serie tv su Godzilla e i Titani, con Kurt Russell e suo figlio Wyatt annunciati tra i protagonisti.

La serie di film su King Kong GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Come accennato in precedenza, il primo film ufficiale sul mostro è uscito addirittura nel 1933. Appena otto mesi dopo, ecco il sequel intitolato Il figlio di King Kong. In seguito, dobbiamo fare un balzo in avanti sino al 1962 con l’opera Il trionfo di King Kong di Ishiro Honda, che ha diretto anche King Kong – Il gigante della foresta nel 1967. Il franchise è poi ripartito nel 1976 con King Kong e il sequel King Kong 2 del 1986, entrambi di John Guillermin. In tempi più recenti, invece, ecco il King Kong del 2005 di Peter Jackson, con un cast d’eccezione composto da Naomi Watts, Adrien Brody e Jack Black. Infine, arriviamo alle apparizioni del mostro in quello che è stato denominato il MonsterVerse con il già citato Kong: Skull Island del 2017 con Tom Hiddleston, Brie Larson e Samuel L. Jackson, oltre a Godzilla II – King of the Monsters, dove Kong fa una breve apparizione e, infine, Godzilla vs. Kong del 2021 con Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown e Rebecca Hall.