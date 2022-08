The Sandman, su Netflix online un nuovo episodio bonus. Il trailer

Al termine della prima stagione, la piattaforma streaming ha rilasciato una puntata speciale che adatta altre due storie del fumetto di Neil Gaiman: Sogno di Mille Gatti e Calliope Condividi

Un successo straordinario e quasi unanime di pubblico e critica, in cima alle classifiche dei contenuti più visti su Netflix, in grado di convincere i fan della prima ora e i nuovi spettatori. Ci sono pochi dubbi sul fatto che The Sandman, ispirata all'omonimo fumetto di Neil Gaiman, avrà una seconda stagione. Ma chi ha amato la serie tv di Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, ha avuto stamattina una lieta sorpresa. Per rituffarsi nelle terre del Sogno, infatti, non sarà necessario aspettare a lungo, dal momento che un nuovo episodio bonus è stato caricato sulla piattaforma streaming.

Cosa contiene l'episodio leggi anche The Sandman, tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv Netflix L’episodio 11 dura 1 ora e 4 minuti, ed è dunque il più lungo della serie, ed è l’adattamento di due storie autoconclusive della serie a fumetti DC Vertigo realizzata da Gaiman a cavallo tra la fine degli Anni’80 e i ’90. Il titolo dell’episodio è infatti “Il Sogno di Mille Gatti/Calliope”, unione appunto di due vicende diverse in cui vediamo Morfeo alle prese da una parte con una nuova platea di esseri viventi di servire, in un contesto ben distante da quello umano, dall’altra con il compito di liberare un suo vecchio amore.

IL SOGNO DI MILLE GATTI leggi anche Sandman, il fumetto da cui è tratta la nuova serie Netflix In Il Sogno di Mille Gatti, adattato con la tecnica dell'animazione, Sandman appare per la prima volta in forma felina, per spiegare un concetto filosofico alla base della serie a fumetti di Gaiman: il sognare è un atto così potente da poter plasmare il mondo nel caso in cui un gran numero di esseri viventi si sincronizzi sullo stesso sogno. Ed è proprio così che il mondo, un tempo dominato dai gatti, è diventato regno degli esseri umani. Per riportare la situazione allo status quo, una gatta si impegna dunque a vagare per il mondo tentando di convincere gli altri gatti a sognare il suo stesso sogno, per riprendere il controllo del mondo.

CALLIOPE approfondimento Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv In Calliope, invece, Morfeo scopre che la sua antica compagna, la musa Calliope, è stata fatta prigioniera da uno scrittore in crisi di idee. Grazie a questo rapimento, lo scrittore riesce ad avere una carriera folgorante e ricca di ispirazione e alla sua morte vende la musa fatta schiava a un collega più giovane. Fino a quando Sogno non interviene per liberarla e, per punirlo, getta l’ultimo dei due scrittori in un flusso di idee e storie che arrivano a consumarne le dita. Potete vedere il trailer del nuovo episodio di The Sandman in alto su questa pagina.