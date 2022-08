Wedding Season: il trailer della prima serie di Disney+. VIDEO

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Un matrimonio e quattro (o più funerali). Per la sua prima serie britannica Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha deciso di ribaltare l’assunto alla base di una delle commedie “made in England” più famose di sempre.

Wedding Season mischia commedia romantica e azione in parti uguali. Agli spettatori il compito di seguire col fiato sospeso la coppia di protagonisti per tutti gli otto episodi, in un vorticoso viaggio on the road tra Regno Unito e Stati Uniti.

La serie è nata dalla mente di Oliver Lyttelton, già autore di Cheeters-Tradimenti, che sarà affiancato alla regia da George Kane e Laura Scrivano. Quest’ultima ha lavorato già a serie come The Lazarus Project mentre Kane ha già dimostrato di saper gestire i tempi della commedia nel telefilm Crashing, dove aveva lavorato in tandem con Phoebe Waller-Bridge.

Nei ruoli principali troviamo invece l’irlandese Gavin Drea, volto già conosciuto ai fan di Vikings, e Rosa Salazar che qualcuno ricorderà nel ruolo della protagonista in Alita – Angelo della battaglia di Robert Rodriguez (prodotto e sceneggiato da James Cameron).