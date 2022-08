Al via la produzione di Land of Women, con Eva Longoria e Carmen Maura

Eva Longoria torna in tv con la serie dramedy Land of Women, tratta dall’omonimo libro di Sandra Barneda Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Per la nuova serie Apple Plus, Eva Longoria vestirà i doppi panni di produttrice e protagonista. Il broadcaster ha chiesto la realizzazione di Land of Women, un progetto di genere drama-comedy che entrerà in produzione già nelle prossime settimane. Eva Longoria sarà affiancata in questa nuova avventura da Carmen Maura: saranno loro le protagoniste della serie tv, che nella sua prima stagione sarà composta da sei puntate. Alla base del progetto c’è il romanzo omonimo di Sandra Barneda (La tierra de las mujeres, in lingua originale). Il libro è stato adattato alla trama televisiva da Ramón Campos e Gema R. Neira, creatori e sceneggiatori della serie, la cui regia è stata affidata a Carlos Sedes.

La trama di Land of women approfondimento Vip in vacanza, Eva Longoria a Capri con marito e figlio La linea narrativa sulla quale corre Land of women è molto intensa e attuale, perché racconta il modo in cui la vita di una donna viene stravolta e ribaltata dai guai finanziari del marito. L’uomo viene coinvolto in uno scandalo, mediatico e personale, molto importante, al punto da costringere sua moglie, la suocera e la figlia, una ragazza che frequenta l’università, a scappare per cercare rifugio da un gruppo di criminali che cercano vendetta nei confronti dell’uomo. Il marito della protagonista, infatti, ha creato debiti e generato un enorme buco finanziario prima di scappare e di far perdere le sue tracce, lasciando la sua famiglia in balia degli eventi e dei criminali. La disperazione conduce le donne nell’unico luogo in cui pensano di poter essere al sicuro, il paese dal quale la suocera è scappata 50 anni prima, giurando a se stessa che non sarebbe mai più tornata indietro. Ma il mondo è piccolo, tanto più lo è un piccolo paese della provincia, dove i pettegolezzi viaggiano veloci e si diffondono rapidamente. È così che tra i sussurri e i mormorii, le tre donne si trovano al centro dell’attenzione e iniziano a emergere segreti e verità capaci di sconvolgere la tranquilla realtà di un paese di provincia.

Il ruolo di Eva Longoria e di Carmen Mura GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Nella pellicola ordinata da Apple Plus, Eva Longoria interpreta Gala, la moglie del fuggitivo. È una donna forte ma si scopre fragile davanti alle difficoltà di un così drastico cambiamento di vita. A darle supporto in ogni occasione c’è sua madre Julia, interpretata da Carmen Maura, che non la lascia mai sola. Le due donne hanno un legame molto forte, che le aiuta a superare psicologicamente le avversità di un momento così difficile nel quale sono piombate senza colpe. E nel tentativo di sfuggire dai guai del marito di Gala, sono costrette a subire per sopravvivere.