Vip in vacanza, Eva Longoria a Capri con marito e figlio

Dopo i giorni trascorsi al Taormina Film Fest, dove aveva presentato l'ultimo progetto a cui ha preso parte, Tell It Like a Woman, Eva Longoria è tornata in Italia per godersi qualche giorno di relax insieme alla sua famiglia. L'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, è stata avvistata a bordo di uno yacht nelle acque di Capri in compagnia del marito José Baston e del figlio Santiago e, dopo le prime immagini rubate dai paparazzi, ha deciso di pubblicare lei stessa qualche foto in più delle sue vacanze italiane. Nelle Stories su Instagram è apparsa felice e più in forma che mai.

Le vacanze col marito e col piccolo Santiago

Eva Longoria ama l'Italia e l'ha scelta ancora una volta come destinazione delle sue vacanze. L'attrice, che è già stata diverse volte a Capri, è tornata nell'isola Blu in questi caldi giorni di luglio per godersi il sole e la compagnia dei suoi affetti più cari.

Dopo che la stampa di settore aveva pubblicato alcune foto che la ritraevano in costume sul suo yacht col marito e col figlio, la Longoria ha deciso di prendere il comando del racconto dei suoi giorni di mare pubblicando foto e video che certamente interesseranno ai suoi fan in tutto il mondo.

La maggior parte dei contenuti, foto e video la ritraggono col piccolo Santiago Enrique, nato nell'estate del 2018 ma non mancano anche dei filmati che mostrano la star di Hollywood intenta col suo allenamento quotidiano, con pesi e corde, perché anche in vacanza è necessario mantenersi in forma.

La quarantasettenne, infatti, ha esibito fieramente sui social il suo fisico mozzafiato in altri scatti in cui posa con un costume da mare a due pezzi e cappello a falda larga per ripararsi dal sole.