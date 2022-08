Netflix cancella First Kill dopo una sola stagione

Con grande delusione dei fan e non poche polemiche, la piattaforma streaming Netflix ha improvvisamente deciso di cancellare la serie tv First Kill dopo una sola stagione e nonostante i risultati abbastanza buoni in termini di ascolti Condividi

Netflix ha annunciato una decisione inaspettata riguardo la serie tv First Kill, al momento presente sulla piattaforma con una sola stagione. Nonostante i numeri dell'audience non siano stati negativi, la piattaforma streaming ha deciso di non proseguire con ulteriori stagioni e cancellare la serie tv, non senza grande rammarico dei fan e qualche polemica.

First Kill, la decisione di Netflix Uscita il 10 giugno 2022 e composta da 8 episodi, la serie First Kill è stata prodotta da Emma Roberts, dalla grande esperienza in fatto di serie tv con componenti horror e thriller, a partire da American Horror Story e Scream Queens. Tuttavia, nonostante i numeri positivi e l’entrata nella top 10 delle serie tv in lingua inglese, l’azienda ha valutato insufficiente il risultato raggiunto, ritenendo sfavorevole il rapporto tra costi e visualizzazioni degli episodi della stagione uno. Sembra infatti che i costi della serie non permettano di sostenere ancora la produzione, a causa, a quanto pare, di un sensibile calo di percentuali dopo soli sette giorni dal giorno dell’uscita. Da qui, la decisione di annullare le prossime stagioni e archiviare il progetto.

First Kill, la trama approfondimento First Kill, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv Netflix Eppure gli ingredienti per una serie tv di successo sembravano esserci tutti. Una vampira adolescente di nome Juliette è giunta all’età in cui deve fare la sua prima vittima. Come designata, sceglie una nuova ragazza arrivata in città, Calliope, che però si rivela presto una cacciatrice di vampiri. Non solo per entrambe sarà difficile uccidere la rivale, ma il rischio è quello di sviluppare nuovi sentimenti. La storia era stata sviluppata adattando il bestseller del New York Times di Victoria Elizabeth Schwab, produttrice esecutiva insieme a Emma Roberts, Karah Preiss, Jet Wilkinson e Felicia D. Henderson.

First Kill, la polemica per la cancellazione approfondimento Le migliori serie tv sui vampiri Anche se l’ipotesi sembra risiedere in risultati di audience ritenuti insufficienti paragonati ai costi di produzione, non sono mancate le polemiche. Tanti sono i fan delusi, che hanno infatti accusato Netflix di "lesbofobia”. Numerosi i messaggi sui social, che hanno chiesto a Netflix di ripensare alla decisione e che si sono scagliati contro la cancellazione della serie. Gli hashtag #FirstKill e #RenewFirstKill sono diventati in poche ore di tendenza su Twitter. E per i fan, First Kill sarebbe solo una delle tante serie tv, che le piattaforme di streaming stanno scegliendo di cancellare nell’ultimo periodo. Tutte avrebbero la presenza di protagoniste omosessuali, da The Wilds a Gentleman Jack passando per Motherland: Fort Salem. D’altrocanto, è possibile anche che il genere vampiresco sul piccolo schermo inizi semplicemente ad attirare meno audience rispetto al passato. Dopo successi come Twilight, Buffy e The Vampire Diaries, forse è il momento di cambiare soggetto.