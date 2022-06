First Kill, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv Netflix

First Kill, di cosa parla

approfondimento

“Il primo morso non si scorda mai” è l'intro della sinossi ufficiale di First Kill, che parte dal tentativo della vampira adolescente Juliette di fare la sua prima vittima. Sceglie allora una nuova ragazza in città di nome Calliope. Non sa, però, che la prescelta è in realtà una cacciatrice di vampiri. “Entrambe si rendono conto che non sarà facile uccidere la rivale e che il vero rischio è quello di perdere la testa”. La serie è basata su un racconto di Victoria “V.E.” Schwab, autrice di bestseller del New York Times, pubblicata nella raccolta Vampires Never Get Old: Tales with Fresh Bite. Proprio V.E. Schwab ha descritto First Kill come “Buffy l’ammazzavampiri che incontra Killing Eve”.