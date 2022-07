Echoes, il trailer della serie Netflix

Meno di due minuti di immagini, questa la durata del trailer ufficiale , sono più che sufficienti per incuriosire il pubblico appassionato di mistery-thriller che dal 19 agosto avrà a disposizione tutti e sette gli episodi di Echoes (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), miniserie che ruota sulla storia di due gemelle, Gina e Leni. Ideato da Brian Yorkey, premio Pulitzer per la drammaturgia nel 2010 nonché creatore di Tredici, e scritto con Vanessa Gazy, anche produttrice esecutiva dello show, la miniserie vanta un cast composto da volti molto apprezzati del grande e piccolo schermo tra cui spiccano Matt Bomer e Michelle Monaghan, quest'ultima impegnata nel duplice ruolo delle due enigmatiche protagoniste.

Il tema del doppio e della coppia di gemelle omozigote che si scambiano le esistenze, un motivo centrale nella letteratura e nel cinema gothic-horror, ritorna in tv per sedurre il pubblico contemporaneo con una storia avvincente e ricca di mistero che promette di tenere incollati allo schermo anche gli spettatori che hanno più familiarità con le atmosfere thriller. Gina e Leni, gemelle identiche come due gocce d'acqua, sono cresciute condividendo le loro esistenze fino all'età adulta, che le vede entrambe sposate e con una bambina. Quando una delle due, Leni, scompare in circostanze da chiarire , l'altra, Gina, vede crollare il castello di bugie messo in piedi per anni. Costretta a fare luce sull'accaduto, la donna finisce con l'interrogarsi sui segreti della sorella nei quali potrebbe esserci la risposta alla sua sparizione; l'indagine, come è ovvio, travolgerà ogni cosa: dai legami familiari alla psicologia profonda delle due protagoniste che si credevano legatissime.

Il cast con Michelle Monaghan e Matt Bomer

Strutturata per mantenere viva la suspense dal primo all'ultimo episodio, caratteristica evidente nel trailer finale rilasciato da Netflix a meno di un mese dalla messa in onda, la miniserie si avvale di un buon cast che vede, tra gli altri, la presenza di Daniel Sunjata (già ne Il Cavaliere Oscuro e Il diavolo veste Prada), Ali Stroker (già apparsa in Only Murders in the Building), Michael O’Neill (che ha recitato in molti film, tra cui Dallas Buyers Club) e Tyner Rushing (apparsa anche in Stranger Things).

Non hanno bisogno, invece, di presentazioni Matt Bomer, che di recente ha interpretato uno dei protagonisti di The Sinner, terza stagione, e Michelle Monaghan che vanta una lunga carriera nel cinema e alcune incursioni nella tv con prodotti acclamati dal pubblico come True Detective e la serie tv The Path.