Il trailer della docu-serie su Woodstock ’99, il festival da incubo

È uscito il trailer di Clusterf**k: Woodstock ’99, la mini docuserie televisiva che racconta cosa è successo a Woodstock ’99, il festival che avrebbe dovuto essere la più grande festa sulla faccia della Terra e che invece si è trasformato in un incubo a occhi aperti.

La serie uscirà il 3 agosto su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e sarà un documentario in tre parti che mostra filmati inediti e materiale d’archivio del raduno organizzato per celebrare l'anniversario dei trent'anni della famosissima tre giorni di pace, amore e musica svoltasi nel 1969.

Ma il bis di Woodstock si è purtroppo rivelato di tutt'altro genere, con violenze sessuali e danni vari che questo approfondimento ben dimostra.



Il titolo della serie, Clusterf**k: Woodstock ’99, è intraducibile, non nel senso che non esiste in italiano un corrispettivo della parola clusterf**k ma perché non si tratta di una semplice parola ma di una sonora parolaccia…



Non c’è definizione migliore di quella per descrivere uno dei festival più caotici della storia, da alcuni definito come il momento in cui gli anni ’90 sono stati sotterrati. Questa è “la storia del festival che prometteva di celebrare l'eredità dell’evento del 1969, ma invece ha trasmesso bolgia e vibrazioni negative”, scrive il giornalista Daniel Kreps sull’edizione statunitense di Rolling Stone.



Potete guardare il trailer della serie televisiva Clusterf**k: Woodstock ’99 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.