LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, annunciato lo speciale natalizio

Annuncio a sorpresa e sicuramente piacevole per gli abbonati di Amazon Prime Video. Il game show LOL – Chi ride è fuori tornerà a ridosso delle festività natalizie con un'edizione speciale chiamata appunto LOL Xmas Special (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). L'ufficialità è arrivata durante il Prime Video Presents Italia 2022 che ha avuto luogo a Roma, per quella che sarà la terza stagione del programma dove il primo che ride viene eliminato.

Il cast dell’edizione natalizia di LOL approfondimento LOL 2, è uscita la puntata extra Alla conduzione tornerà Fedez, ormai pienamente recuperato dopo il grande spavento di marzo con conseguente operazione per la rimozione di un tumore al pancreas. I partecipanti, al contrario delle prime due edizioni, non saranno dieci ma sette e non saranno new entry, ma alcuni dei personaggi più amati che abbiamo già visto. A tal proposito, si contenderanno la palma di campione di LOL Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Angelo Pintus, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo. Come abbiamo già accennato, si viene eliminati dal gioco alla prima risata. Tra le altre regole, comunque, c’è il cartellino giallo che equivale all’ammonizione, una sanzione che viene inflitta a chi riesce a trattenere una risata ben più ampia. Il vincitore si aggiudicherà un premio di 100.000 € che potrà devolvere a qualsiasi ente benefico a sua scelta. Non è ancora stata resa nota la data ufficiale della messa in onda dell’edizione speciale di LOL – Chi ride è fuori, ma possiamo presupporre che sarà visibile a ridosso delle festività natalizie.

Il successo di LOL – Chi ride è fuori approfondimento LOL 2, il trailer dei nuovi episodi della serie con Fedez Nicole Morganti, responsabile delle produzioni italiane della piattaforma Amazon Prime Video, in un’intervista concessa a Variety ha dichiarato che il programma è il titolo più visto di sempre su Amazon Prime Video, motivo per il quale è lecito pensare che sarà riproposto più volte nei prossimi anni. La prima stagione è stata vinta da Ciro Priello, mentre la seconda ha visto trionfare Maccio Capatonda. La bellezza di questo game show è rappresentata dal fatto che i partecipanti, volti noti della comicità, mettono in mostra tutto il loro repertorio artistico con pezzi che li hanno resi famosi, cercando di far ridere il diretto avversario. Per gli spettatori, tutto questo, è un piacere assoluto perché con un colpo è come se si avesse la possibilità di vedere più spettacoli del comico in questione. Memorabili, in tal senso, esibizioni come quelle di Corrado Guzzanti, Elio e Virginia Raffaele, ma anche la partecipazione di Lillo Petrolo come “arma letale della risata” nella prima stagione nei panni di Posaman.