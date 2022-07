Stranger Things, Noah Schnapp: "Sì, Will è gay"

Noah Schnapp conferma l’omosessualità del suo personaggio Will Byers in Stranger Things Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo “Will è gay?”. Questa domanda se la sono fatti in tanti guardando la serie tv Stranger Things, soprattutto per cercare di capire alcuni sottotesti della trama. La produzione di Netflix è una delle più amate del momento e sono milioni le persone in tutto il mondo che hanno già completato l’ultima stagione della serie. A fugare i dubbi sull’orientamento sessuale di uno dei protagonisti è stato lo stesso interprete, Noah Schnapp, che in un’intervista con Variety ha confermato i dubbi su Will Byers. Dopo quattro stagioni, i fan hanno ottenuto la risposta che cercavano, su un tema in merito al quale le risposte erano già state ipotizzate. Alla luce delle dichiarazioni di Schnapp, anche l'interpretazione di alcune scene potrebbe cambiare.

Stranger Things, l’omosessualità di Will Byers approfondimento Stranger Things 5, in arrivo nel 2024 “Voglio dire, è abbastanza chiaro in questa stagione che Will prova dei sentimenti per Mike”, ha spiegato Noah Schnapp. L’attore ha aggiunto: “L’hanno tirato fuori intenzionalmente nelle ultime stagioni. Anche nella prima stagione, hanno accennato e lentamente, lentamente hanno fatto crescere quella trama”. Noah Schnapp ha spiegato che “Anche nella prima stagione, hanno accennato e lentamente, lentamente hanno fatto crescere quella trama. Penso che per la quarta stagione sono stato solo io a voler interpretare questo personaggio così, innamorato del suo migliore amico e in lotta per sapere se verrà accettato o meno e sentendosi male, come se non gli appartenesse”. In ogni caso, gli sceneggiatori di Stranger Things pare che non affronteranno mai esplicitamente il tema dell’omosessualità del personaggio: “Penso che sia questo il bello, che dipende solo dall’interpretazione del pubblico se Will si rifiuta di crescere e cresce più lentamente dei suoi amici, o se è davvero gay”.

Il cambiamento della narrazione di Will Byers approfondimento Stranger Things, Will è omosessuale? Parlano Schnapp e Brown Due anni fa Noah Schnapp, aveva già parlato dell’orientamento sessuale di Will Byers ma senza fornire indicazioni precise, lasciando ai telespettatori libera interpretazione: “Non c’è niente di scolpito sulla pietra. Dipende dal pubblico e credo che i fratelli Duffer l’abbiano fatto apposta. Alcune persone percepiscono come se Will potesse essere gay, asessuale o altro”. Alla fine della quarta stagione i fan hanno avuto comunque la certezza dell’omosessualità di Will Byers nella scena che vede il giovane impegnato a rassicurare il suo amico Mike, che nutre dubbi sulla sua relazione con Undici. Per dare sostegno al suo amico, Will gli mostra un disegno e finge che a chiederglielo sia stata Undici. In quel disegno, Mike viene indicato come leader del gruppo. Alla fine della scena, Will si trova in lacrime: “Questa scena è stata davvero importante per lui, perché ha davvero consolidato quella verità, che ama il suo migliore amico e non sa come dirglielo”.