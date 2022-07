La strada del silenzio, trama e cast della serie thriller

Dalla Grecia una nuova serie tv per l’estate di Canale 5: La strada del silenzio in onda in prima serata dal 13 luglio Condividi

La tv non va in vacanza e in questa caldissima estate italiana, Mediaset ha deciso di proporre al suo pubblico una nuova serie tv in prima visione su Canale 5. La strada del silenzio è un thriller di produzione greca, presentato lo scorso aprile al MIPTV di Cannes, con il titolo inglese Silent Road. Durante la kermesse ha attirato l'attenzione di tantissimi broadcaster per la sua qualità e per la struttura della trama ma, alla fine, è stato il gruppo di Cologno Monzese ad aggiudicarsi i diritti. La prima puntata andrà in onda mercoledì 13 luglio, in prima serata su Canale 5.

La trama de La strada del silenzio Il titolo originale della serie è Siopilos Dromos, è prodotta da Filmiki Etairia e distribuita da Beta Film. La sceneggiatura è stata scritta da Petros Kalkovalis e Melina Tsampani, autori molto noti in Grecia, che hanno già lavorato insieme su altri prodotti che hanno riscontrato un grande successo nel Paese ellenico. La trama de La strada del silenzio si ispira alle vicende raccontate ne Il pifferaio di Hamelin e si sviluppa a partire da un evento destinato a sconvolgere profondamente la piccola comunità di un villaggio, fino a quel momento tranquillo. Tutto inizia con la scomparsa nel nulla di uno scuolabus che trasporta 9 bambini residenti nella zona, tutti figli di personaggi piuttosto importanti per la comunità. Insieme a loro, a bordo dello scuolabus ci sono anche l’autista e un assistente, anche loro volatilizzati. Le indagini della polizia si orientano immediatamente sull’ipotesi di un rapimento di gruppo, tesi alla quale conducono tutti gli elementi in possesso degli inquirenti. A seguire la vicenda si avvicina anche un giovane giornalista che, nello sviluppo della trama, diventerà centrale nelle vicende del racconto. La storia si snoda tra intrighi e passioni degli abitanti del villaggio, tutti in qualche modo coinvolti nella sparizione del bus. Durante le indagini cadranno le maschere ed emergeranno le doppie vite insospettabili di alcuni dei residenti, costretti a fare i conti con i propri mostri e i propri incubi per raggiungere la verità. Per la redenzione, non è così semplice.

Il cast de La strada del silenzio L’intero cast de La strada del silenzio è di origine greca. Una scelta che comporta la quasi totalità degli sconosciuti a non essere noti nel nostro Paese. Una scommessa da vincere per raggiungere l’affezione del pubblico televisivo, che solitamente tende a mostrare una prima diffidenza per poi appassionarsi alle vicende dei protagonisti delle sue serie preferite fino a trasferire quell’affetto agli attori che li interpretano. Fanno parte del cast fisso de La strada del silenzio: Dimitris Lalos, Penelope Tsilika, Antonis Kafetzopoulos e Christos Loulis. Poi ancora Anthi Efstratiadou, Marissa Triantaphyllidou, Nikolas Papagiannis, Vicky Papadopoulou, Giannos Perlegkas, Myrto Alikaki.

L’accoglienza della critica Secondo Athens Voice, La strada del silenzio è la miglior serie di sempre nel panorama delle produzioni greche. Per My Film, invece, la serie è “chiaramente influenzata dal nuovo noir scandinavo, di cui prende il ritmo registico lento e un’39 estetica intensamente malinconica”.