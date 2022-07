Iyanu: Child of Wonder è una serie animata che sbarcherà prossimamente su HBO. Destinata a un pubblico di bambini, narra la storia di Iyanu, adolescente con superpoteri che abita tra la popolazione nigeriana degli Yoruba Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Nuovo progetto in cantiere per HBO Max in collaborazione con Cartoon Network. Le due emittenti, infatti, hanno ufficializzato una serie animata intitolata Iyanu: Child of Wonder, ispirata al popolo Yoruba residente in Nigeria. Il progetto sarà supervisionato e prodotto dalla Black Lion Forge Animation, con Roye Okupe che dirigerà alcuni episodi. Il direttore della supervisione è Saxton Moore, mentre il capo degli sceneggiatori è Brandon Easton. I produttori esecutivi, invece, sono Carl Reed, David Steward II, Roye Okupe, Doug Schwalbe, Matt Heath, Ryan Haidarian ed Erica Dupuis.

La trama di Iyanu: Child of Wonder La serie animata s’ispira alla popolazione Yoruba in Nigeria ed è una storia di supereroi ambientata nel fantastico regno dello Yorubaland. La protagonista è Iyanu, un’adolescente orfana che vorrebbe vivere una vita normale. Un qualcosa che non si avvera perché, un giorno, risveglia inavvertitamente i suoi poteri divini, decidendo di metterli al servizio del suo popolo e combattere il male. Iyanu sarà aiutata da altri due adolescenti che intraprenderanno con lei questo viaggio emozionante e pericoloso. Durante la sua avventura, Iyanu avrà anche modo di scoprire tutta la verità sul suo passato, sulla morte dei suoi genitori e sulla sua missione di salvare non solo la popolazione Yoruba, ma il mondo intero. Per quanto concerne la data di uscita di Iyanu: Child of Wonder non arrivano ancora conferme ufficiali da parte della produzione.

L’Africa sempre più al centro dello spettacolo Questo nuovo progetto conferma la crescita del continente africano nel mondo dello spettacolo. Nel 2020, per esempio, su Netflix è sbarcato il dramma sudafricano Blood & Water, che è entrato nella Top 10 della piattaforma negli Stati Uniti d’America. Di recente, su Netflix è apparso anche Blood Sisters, prima serie originale nigeriana sinonimo di come le produzioni africane stiano crescendo a livello globale. Amy Friedman, capo della programmazione alla Warner Bros per programmi di bambini e famiglie, ha parlato di Iyanu: Child of Wonder in termini entusiastici, definendola una “serie tv guidata da elementi di prima classe di creatori e produttori”. Steward, tra i fondatori della Black Lion Forge Animation, ha aggiunto che “Iyanu: Child of Wonder è un progetto che significa tutto per noi perché si allinea perfettamente con l’obiettivo di creare e fornire contenuti per un pubblico globale”. Infine, Roye Okupe, regista di alcuni episodi e anche sceneggiatore, ha dichiarato che “il mondo Iyanu ci consente di esplorare e creare un bellissimo universo sullo schermo insieme a partner straordinari”.