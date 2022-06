Obi-Wan Kenobi, l'honest trailer della serie tv

leggi anche

Obi Wan Kenobi Hayden Christensen racconta come l'ha aiutato la figlia

Un video di poco più di 5 minuti in cui vengono messi in evidenza gli elementi principali della serie in chiave satirica, dall’età dei personaggi che sembrano non essere invecchiati di un giorno ma che subiranno un crollo fisico nei successivi anni (particolarmente efficace e divertente il confronto tra Ewan McGregor e Alec Guinness, che interpreta Obi-Wan in vicende che prendono le mosse appena 9 anni dopo i fatti raccontati nella serie), fino alla caratterizzazione dei personaggi (Leia, per esempio, viene identificata come una “bambina problematica”).