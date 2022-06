Il Prescelto, l'incidente

approfondimento

Dalle prime ricostruzioni della stampa, sembra che i membri della crew e del cast stessero viaggiando sul furgone della produzione in direzione di un aeroporto locale. L’incidente è avvenuto nell’area desertica vicino a Mulege, nella penisola della Baja California Sur. Il furgone è uscito di strada e si è ribaltato, causando la morte di due attori: Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar, conosciuto come Paco Mufote. Al momento Redrum, la società di produzione dietro la serie, ha temporaneamente interrotto la produzione. “SAG-AFTRA è in contatto con Netflix e con il sindacato degli attori messicani e sta investigando le circostanze dell’incidente con la produzione locale”, ha dichiarato in una nota la Screen Actor Guild American Federation of Television and Radio Artists. “La sicurezza sul set è da sempre la nostra principale priorità. Continueremo a mettere in atto tutti i passaggi necessari per assicurare che tutti siano al sicuro sul posto di lavoro”.