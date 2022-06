Departure: trama, cast e curiosità sulla serie tv

Cinema

L'attore canadese è morto nella sua casa del Connecticut a 91 anni. Divenne famoso nel 1965 con il ruolo del capitano Von Trapp in “Tutti insieme appassionatamente”. Nel 2012 ha vinto l’Oscar per il miglior attore non protagonista per “Beginners”. Ecco le sue interpretazioni più famose, da “The Last Station” a “All The Money of the World” - e su Sky è disponibile on demand il suo ultimo film, 'Era mio figlio'