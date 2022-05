Domenica 29 maggio la Disney e la Lucasfilm hanno pubblicato un nuovo trailer della serie animata The Bad Batch 2. Al termine del video, è stata svelata la data di uscita del progetto, che vedremo nell’autunno 2022 ancora su Disney+ (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Condividi

Anche il 2022 è un anno all’insegna di Star Wars. In cantiere, infatti, ci sono diversi progetti legati a film e serie tv, di cui alcune già disponibili e altre che vedremo quanto prima. In ordine di tempo, ricordiamo che venerdì 27 maggio è disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Obi-Wan Kenobi, serie tv con protagonista lo Jedi più famoso della saga. Per l’occasione, il ruolo è stato ripreso nuovamente da Ewan McGregor che, come spiegato durante la presentazione dell’opera, ha deciso di vestire ancora i panni di Obi-Wan Kenobi sotto espressa richiesta dei suoi fan che hanno così fugato i dubbi dell’attore. La saga di Star Wars, però, è sbarcata anche nel mondo animato con alcuni progetti, tra cui quello intitolato The Bad Batch.

Trailer e data di uscita di The Bad Batch 2 approfondimento Star Wars-The Bad Batch, il trailer della prima stagione La serie The Bad Batch è uscita per la prima volta il 4 maggio 2021 su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), una data non casuale perché, come sanno tutti i fan della saga, è lo “Star Wars Day”. Le vicende di The Bad Batch sono ambientate dopo gli eventi di The Clone Wars, altra serie animata della saga uscita nel 2008, e del film La vendetta dei Sith del 2005. I protagonisti sono i Bad Batch, un gruppo di cloni geneticamente modificati catapultati in una galassia completamente diversa dopo la fine della guerra dei cloni. Dopo il grande successo della prima stagione, la Disney e la Lucasfilm hanno pubblicato domenica 29 maggio 2022 un nuovo trailer ufficiale del sequel. Il video, che dura poco meno di 1:15 minuti, mostra i Bad Batch intenti nelle loro battaglie contro i nemici che ostacolano la loro esistenza. Proprio al termine del trailer, viene svelata la data di uscita del sequel, previsto nell’autunno 2022. La Disney, dunque, non ha fornito dettagli più precisi, rivelando che The Bad Batch 2 sarà disponibile presumibilmente tra la fine di settembre e l’inizio di dicembre. Tra i produttori esecutivi della serie tv animata troviamo Dave Filoni, Jennifer Corbett, Carrie Beck, Athena Portillo e Brad Rau. I nomi pocanzi citati non sono nuovi in questo ruolo, avendo già partecipato a progetti passati come Star Wars: The Clone Wars, The Mandalorian, Star Wars Resistance e Star Wars Rebels. Infine, Alex Spotwood e Josh Rimes sono i produttori di The Bad Batch 2.

I prossimi progetti legati a Star Wars approfondimento Star Wars Day 2022, tra serie tv, cortometraggi e dietro le quinte Non solo il 2022, ma anche i prossimi saranno anni ricchi di Star Wars. Oltre a The Bad Batch 2, infatti, i fan più giovani della saga attendono trepidanti altri due progetti annunciati domenica 29 maggio dalla Disney. Stiamo parlando di Tales of the Jedi, altra serie tv animata che dovrebbe uscire quasi in concomitanza con The Bad Batch 2, ma anche Young Jedi Adventures, quest’ultima probabilmente nel 2023. Inoltre, per quanto riguarda serie tv non animate, è in lavorazione la terza stagione di The Mandalorian, ma anche la prima assoluta di The Acolyte e un’altra serie tv su Andor, che sarà la più lunga di sempre dal momento che sono previsti ben 12 episodi.