The Pocketwatch, sequel di Descendants, arriverà su Disney+

Il prossimo autunno inizieranno le riprese di The Pocketwatch, il sequel di Descendants, che sbarcherà direttamente su Disney+ il prossimo anno (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Il mondo della Disney ha influenzato e, probabilmente, continuerà a far parte dell’infanzia delle prossime generazioni. Chi non conosce, d’altronde, le avventure di Peter Pan, di Biancaneve, di Simba il Re Leone o di Pinocchio per citare solo qualche lungometraggio animato? Nel corso degli anni, inoltre, la Disney si è evoluta a tal punto da non produrre solo cartoni, ma anche veri e propri film, mischiandoli con i personaggi dei più Classici Disney. Un esempio, a riguardo, è quello di Descendants, film del 2015 in stile musical che in Italia abbiamo potuto vedere su Disney Channel.

La trama di Descendants e del sequel in arrivo

Per chi non lo avesse visto, le vicende di Descendants iniziano dal matrimonio di Belle e la Bestia. Non stiamo, però, parlando di un sequel del film La bella e la bestia, perché il lungometraggio include al suo interno diversi personaggi degli altri film Disney, In Descendants, infatti, dopo tale matrimonio, i regni delle fiabe vengono unificati negli Stati Uniti di Auradon, mentre gli antagonisti sono spediti nell'Isola degli Sperduti, un posto dove per loro è impossibile utilizzare la magia di cui dispongono per scappare. La storia, poi, fa un salto in avanti di 20 anni al momento in cui Ben, figlio di Belle e la Bestia, si accinge a salire sul trono. Egli decide di invitare i primogeniti dei prigionieri a frequentare la scuola Auradon Prep diretta dalla Fata Smemorina. Tra i "fortunati", troviamo Carlos (figlio di Crudelia De Mon), Evie (figlia della Regina Grimilde), Mal (figlia di Malefica) e Jay (figlio di Jafar). Inizialmente, i quattro tenteranno di coalizzarsi per liberare i loro genitori, salvo poi decidere di unirsi dalla parte del bene. The Pocketwatch è il titolo ufficiale del sequel di Descendants e uscirà prossimamente direttamente su Disney+ (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Questa volta, però, la storia s'incentrerà su Red, figlia della Regina di Cuori, e Chloe, primogenita di Cenerentola e del Principe Azzurro. La pellicola, dunque, esplorerà prettamente il mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, mischiato con quello appunto di Cenerentola, proponendo sette nuove canzoni e rielaborazioni di quelle che già conosciamo perché ascoltate nei Classici Disney.

Quale sarà il cast?

Non è ancora noto quale sarà il cast e se rivedremo alcuni personaggi già apparsi in Descendants. Quello che sappiamo è The Pocketwatch sarà diretto da Jennifer Phang, che per l'occasione sarà pure nelle vesti di produttrice. La sceneggiatura, invece, sarà curata da Russell Sommer e Dan Frey, mentre l'inizio delle riprese è previsto per il prossimo autunno, dunque è plausibile che l'uscita di The Pocketwatch sia nel 2023. Queste alcune dichiarazioni della regista in merito al nuovo progetto: "The Pocketwatch offre una deliziosa tela su cui costruire un mondo fantastico. I musical hanno sempre scatenato la mia immaginazione quando ero una ragazzina e sono una parte immensa di ciò che mi ha attirato verso il mondo del cinema".