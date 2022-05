Gangs of London, ecco il teaser della seconda stagione

Serie TV

Un'epopea criminale contemporanea che ci terrà incollati allo schermo. Una storia di vendetta, potere e giustizia. Un appuntamento imperdibile. Su Sky Atlantic sta per arrivare Gangs of London: in attesa del debutto, previsto per lunedì 6 luglio alle 21.15 (episodi disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV), andiamo a scoprire il cast e i personaggi della nuova serie cult targata Sky