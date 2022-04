Treme, morto a 51 anni Rio Hackford

La carriera di Rio Hackford nel cinema e nella tv

Il pubblico internazionale, specie quello attento alle serie tv più popolari degli ultimi anni ricorderà certamente Rio Hackford che nella sua carriera ha interpretato moltissimi ruoli lavorando fino alla fine, avvenuta in California, dove era nato nel 1970.

Hackford, che aveva iniziato giovanissimo con una partecipazione al cult Pretty Woman (un'apparizione non accreditata), ha recitato in altri titoli per il grande schermo come Strange Days (1995), L'isola del tesoro (1999), e i più recenti Stay Alive, horror del 2006 e Jonah Hex, adattamento dell'omonimo fumetto DC Comics con Josh Brolin, John Malkovich e Megan Fox.

Per la tv, l'attore ha invece fatto parte del cast di diversi titoli tra cui spiccano True Detective, Underground, l'acclamata serie horror antologica American Crime Story e Treme, serie drammatica HBO creata da David Simon in quattro stagioni. Tra le ultime partecipazioni per la tv, un ruolo in The Mandalorian, serie tv ambientata nell'universo di Guerre Stellari, e un altro in Pam & Tommy, in onda in streaming a inizio anno. Oltre alla sua attività cinematografica e televisiva, Hackford era anche proprietario del One Eyed Jacks, un famoso club a New Orleans.