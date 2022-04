Diavoli 2, torna su Sky Atlantic e NOW. Da venerdì 22 aprile

Arriva su Sky (anche on demand) la seconda stagione di Diavoli 2, con protagonisti Patrick Dempsey nei panni di Dominic Morgan, uomo fra i più influenti della finanza mondiale e Alessandro Borghi in quelli di Massimo Ruggero, nel finale della scorsa stagione nominato CEO della New York-London Investment Bank Condividi

Patrick Dempsey: tutte le serie tv, da Grey's Anatomy a Diavoli Due assi del mondo della finanza uniti tanto profondamente da superare amicizia, stima e affetto, quasi in un rapporto d'amore padre-figlio, pur nei contrasti e nelle differenti visioni. Sono ancora le vicende della coppia Massimo Ruggero-Dominic Morgan, interpretati da Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, il cuore narrativo indiscusso della seconda stagione di Diavoli, il financial thriller internazionale di Sky Original in onda dal 22 aprile su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

Diavoli 2, il cast: Alessandro Borghi racconta Massimo Ruggero. VIDEO La serie, distribuita da NBCUniversal Global Distribution in più di 160 territori, è prodotta da Sky Italia e Lux Vide con Big Light Productions, ed è realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS, si sviluppa in otto nuovi episodi che continuano il racconto della prima stagione, fra schegge di realtà e personaggi di finzione, della silenziosa - ma dagli effetti devastanti - guerra che ha attraversato l'Occidente nell'ultimo decennio. Una guerra sotterranea, combattuta con la più potente delle armi: la finanza

Il cast di Diavoli 2 Diavoli, la serie tv: ecco dove vederla I protagonisti sono sempre loro: Massimo Ruggero, nuovo CEO della New York-London Investment Bank, interpretato da Alessandro Borghi, e Dominic Morgan, eminenza grigia della finanza mondiale, interpretato da Patrick Dempsey. Oltre ai due protagonisti, tornano Malachi Kirby (The Race – Corsa mortale, Radici), Pia Mechler (Everything Is Wonderful) e Paul Chowdhry (Live at the Apollo, Swinging with the Finkels), nei panni dei Pirati, il team di trader fedelissimi a Massimo Ruggero, e Lars Mikkelsen (The Killing, Sherlock, House of Cards) in quelli di Daniel Duval, il fondatore di Subterranea. Accanto a loro, fanno il loro ingresso nel cast anche Li Jun Li (Damages, Minority Report, Wu Assassins) nei panni di Wu Zhi, nuova Head of Trading della NYL, Joel de la Fuente (Law & Order, The Man in the High Castle) nei panni di Cheng Liwei, nuovo membro del board e Clara Rosager (The Rain, Il concorso) in quelli di Nadya Wojcik, nuova geniale protetta di Dominic.

Diavoli, in arrivo stagione 2 della serie: cast sul red carpet. FOTO Alla regia dei nuovi episodi tornano Nick Hurran (Sherlock, Doctor Who, Fortitude, Altered Carbon) e Jan Maria Michelini (I Medici, DOC- Nelle tue mani, Blanca). La serie è scritta da Frank Spotnitz (Leonardo, Medici, The X-Files, The Man in the High Castle) e James Dormer(Strike Back, Medici) con Naomi Gibney e Caroline Henry. Guido Maria Brera è autore del format di serie della seconda stagione.

