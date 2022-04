Game of Thrones, "arrestato attore Joseph Gatt". Lui smentisce accuse

L’interprete, che ha partecipato a Games of Thrones, Thor e Dumbo, sarebbe accusato di aver avuto conversazioni online sessualmente esplicite con un minore. Lui però nega tutto e parla di “accuse orribili e completamente false che sono state mosse contro di me. Sono al 100% false e temerarie”

L’attore Joseph Gatt, 50 anni, sarebbe stato arrestato dalla polizia di Los Angeles: sarebbe accusato di aver avuto conversazioni sessualmente esplicite con un minore. Il dipartimento di polizia ha fatto sapere di essere alla ricerca di possibili ulteriori vittime. L’attore ha commentato su Instagram: “Sono accuse orribili e completamente false”. Gatt è noto per i suoi ruoli, tra gli altri, in Games of Thrones, Thor e Dumbo.