Casper, in arrivo una serie TV live action

Grandi occhi azzurri e una buffa testa rotonda: Casper ha emozionato milioni di spettatori in tutto il mondo grazie alla sua dolcezza e a quel suo modo buffo e un po’ goffo di agire. Il film, diretto da Brad Silberling e uscito nel 1995, lo vedeva protagonista insieme a una giovanissima Christina Ricci: da quel momento Casper è entrato nel cuore di molti di noi. Il successo del lungometraggio ha portato all’ideazione di ben cinque serie animate, seguitissime in tv. Ora, il famoso fantasmino sta per tornare, grazie a una serie live action che verrà lanciata dalla piattaforma di streaming Peacock.

La trama e il cast approfondimento Le migliori serie TV da vedere ad aprile 2022. FOTO Per ora non sappiamo ancora di quanti episodi sarà composta la serie, né quando inizieranno i lavori sul set. Deadline ha rivelato che la serie, di genere avventura/horror, utilizzerà il CGI (Computer-generated imagery), oggigiorno molto presente nei film, per la resa di effetti speciali digitali. La serie, scritta da Kai Yu Wu (Hannibal; Deception), che del progetto è anche produttore, dovrebbe ripercorrere la storia di Casper fin dalle sue origini e si svilupperà in un liceo. Ecco la sinossi ufficiale della serie: “Quando una nuova famiglia farà il suo arrivo nella piccola cittadina di Eternal Falls, Casper si ritroverà suo malgrado coinvolto in un mistero che nasconde segreti oscuri, seppelliti ormai da più di cento anni”.