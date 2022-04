Serie TV

A inaugurare Sky Serie, il nuovo canale dedicato alle serie tv, stasera, 1° luglio alle 21.15 in prima TV assoluta, l'apprezzatissimo thriller dai risvolti divertenti e surreali che vede protagonista Kaley Cuoco. Firmato da Steve Yockey (Supernatural) per HBO Max e tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Chris Bohjalian, la serie è composta da 8 episodi

Per il debutto del nuovo canale Sky Serie, in prima tv assoluta L’Assistente di Volo - The Flight Attendant. Una black comedy a tinte thriller prodotta e interpretata da Kaley Cuoco