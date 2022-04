Quando sentiamo parlare di Halo, il primo riferimento a cui gli sportivi possono pensare è la Formula 1 (è infatti la protezione obbligatoria dal 2018 su tutte le monoposto). Tuttavia, Halo è anche una famosa saga videoludica di sparatutto in prima persona di genere fantastico-militare. Ha debuttato nel 2001 e, nel corso del tempo, ha riscosso talmente tanto successo da ampliare il proprio franchise. Dai fumetti ai romanzi passando per i cortometraggi d’azione, Halo è recentemente sbarcata anche sul piccolo schermo.

Dopo la messa in onda delle prime due puntate, è uscito un nuovo trailer riguardo l’episodio 3 di Halo, che svela l’ingresso di uno dei personaggi più iconici e molto apprezzato dai fan. Innanzitutto, troviamo Miranda Keyer che prosegue nella sua battaglia contro i Covenant , mentre il Master Chief indaga sul suo passato. Prima della fine del trailer, si intravede per qualche istante lo sguardo di Cortana , l’Intelligenza Artificiale al fianco di Master Chief che si appresta così ad approdare nella serie.

Halo, la serie on demand su Sky e NOW. In contemporanea con USA

Le differenze tra il videogame e la serie Halo

Sono davvero molte le differenze tra il videogioco e la serie tv, sebbene ciò non sia una vera e propria sorpresa. Infatti, i produttori avevano stabilito sin dall’inizio l’esigenza di allontanarsi da quanto visto nel videogame e, a tal proposito, hanno creato da zero una continuity che porta il nome di Linea Temporale d’Argento. Nonostante questa scelta molto coraggiosa, per il momento le reazioni dei fan sono abbastanza positive e questo è il vero successo degli ideatori. Infatti, già non è facile riprodurre fedelmente un qualsiasi film tratto da un libro o da una storia vera, figuriamoci quando scientemente si decide di rappresentarlo in chiave completamente differente. Adesso, quindi, c’è solo da capire come sarà accolto l’ingresso nella serie di Cortana.

Dove vedere la serie tv Halo

Halo è uscita in contemporanea sia negli Stati Uniti d’America che in Italia lo scorso 24 marzo. Gli spettatori americani possono seguirla in esclusiva su Paramount+, mentre quelli italiani possono farlo su Sky, precisamente sul canale Sky Atlantic dedicato da diversi anni alle serie tv. Sempre in Italia, è possibile vederla sia in lingua originale sottotitolata (lo stesso giorno che negli Stati Uniti), oppure doppiata (in questo caso, però, si deve attendere qualche giorno in più). Pablo Schreiber interpreta Master Chief, mentre Natasha McElhone veste i panni della dottoressa Halsey. Infine, Cortana avrà il volto di Jen Taylor.