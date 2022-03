La Fandango ha rilasciato da poche ore le prime dichiarazioni sul progetto che racconterà la travagliata e complessa scrittura e pubblicazione di uno dei romanzi più importanti della storia editoriale mondiale: Il dottor Živago. La casa di produzione, infatti, ha acquistato i diritti di tre romanzi , editi da Feltrinelli, per poter raccontare la storia dietro cui si cela il successo dell’opera di Pasternak, vincitrice, nel 1958, del Premio Nobel per la Letteratura.

Le tre opere da cui prenderà vita la serie

Sono tre i libri da cui prenderà vita la serie tv de Il dottor Živago, tutti incentrati, da prospettive diverse, sul rapporto dello scrittore con la sua opera più conosciuta. Senior Service (Carlo Feltrinelli); Živago nella tempesta. Le avventure editoriali del capolavoro di Pasternak e Pasternak e Ivinskaja sono i tre titoli, a cui si aggiunge anche Otage de l’étérnité: mes années avec Pasternak, un memoriale in cui la Ivinskaja, amante e amica dell’autore, racconta gli ultimi 13 anni della sua esistenza.

La serie tv sarà ambientata nel periodo della Guerra Fredda e si focalizzerà su tre macro eventi della vita dell’autore: Il primo sarà la pubblicazione de Il Dottor Živago, la seconda sarà la sua grande amicizia con Giangiacomo Feltrinelli e la terza sarà infine la storia d’amore con Olga Ivinskaja. Prima della serie tv, l’opera era già stata sceneggiata, diventando poi il celebre lungometraggio di David Lean, con protagonisti Omar Sharif e Julia Christie. La pellicola, indimenticabile capolavoro cinematografico, ha vinto ben un Golden Globe e 5 Premi Oscar, tra cui Migliore Fotografia, Migliore Sceneggiatura Non Originale, Migliori Costumi, Migliore Colonna Sonora e infine Migliore Scenografia.

L’avventura editoriale di Pasternak per la prima volta in tv

Nonostante il grande successo del celebre film, nessun progetto aveva mai palesato la possibilità di trattare la storia vera che ha portato alla creazione del romanzo. Per ora non sono state rilasciate anticipazioni sul cast e sugli episodi che andranno a comporre la serie tv. Non sappiamo ancora nulla sull’inizio delle riprese, tantomeno quando potremo vedere la serie tv prodotta dalla Fandango. Non ci resta che aspettare per poter scoprire che cosa si nasconde dietro le pagine di un capolavoro della letteratura russa, molto amato da differenti generazioni di lettori in tutto il mondo.