Halo: il nuovo trailer della serie TV che uscirà il 24 marzo

La nuova clip presenta i personaggi principali dello show, ciascuno collegato ad una parola che ne descrive la personalità e il ruolo nella trama. Al super soldato Master Chief, la parola “speranza” Condividi

Manca pochissimo al debutto di Halo sul piccolo schermo, come certamente sapranno i fan del progetto che trae ispirazione dall'omonimo videogioco. L'attesa per lo show con Pablo Schreiber nel ruolo del super soldato Master Chief, già costellata da molte anticipazioni, si arricchisce di un ulteriore trailer che descrive lo spirito dei personaggi principali. Halo, distribuito negli States da Paramount Plus, arriverà in streaming dal 24 marzo anche in Italia su NOW e on demand su Sky in versione originale sottotitolata. Dal 28 marzo sarà disponibile su Sky Atlantic la prima puntata doppiata in italiano.

Nel trailer, i personaggi principali approfondimento HALO, l'attesissima serie Paramount+ arriva su Sky e Now L'ultimo trailer di Halo, una clip di circa un minuto di immagini montate con parole e musica dal tono a dir poco epico, sembra proprio un regalo per i fan in attesa ormai da diverso tempo di vedere l'adattamento live action dei protagonisti del celebre videogioco che ha appassionato milioni di gamer fin dai primi anni del Duemila.

Nel video appaiono i volti degli ormai familiari personaggi principali dello show, descritti nelle loro caratteristiche principali: ciascuno, con la propria personalità e con gli ideali in cui crede, contribuirà ad arricchire il conflitto tra l'umanità e la razza aliena dei Covenant al centro della trama. La voce narrante che accompagna la clip è quella di Catherine Halsey. Con queste parole la scienziata creatrice del progetto Spartan II introduce gli spettatori all'interno della storia: “La mente è capace di produrre delle invenzioni, soprattutto quando lottiamo per il progresso, per l’eccellenza, per la sopravvivenza, per la giustizia, per il profitto, e per la libertà. Ma quando separiamo ciò che abbiamo ottenuto da ciò che abbiamo sognato di costruire, un altro elemento esce fuori, un imprevedibile fattore umano: la speranza”.

Il cast: da Natasha McElhone a Pablo Schreiber approfondimento Le migliori serie TV da vedere a marzo 2022. FOTO Protagonisti del nuovo trailer gli interpreti principali dello show nei panni futuristici dei loro personaggi: tra questi, Natasha McElhone, interprete della dottoressa Catherine Halsey, cui è associata la parola “progresso”, l'attrice Charlie Murphy, nella serie Makee, con la parola “giustizia” e Danny Sapani, il Capitano Jacob Keynes, cui è associata la parola “sopravvivenza”. Si prosegue con altre parole e un crescendo di musica e tensione fino alla sequenza finale che mostra il super soldato Master Chief (Pablo Schreiber): sulla sua figura compare la parola “speranza”.

Chiamata a elevare a prodotto di massa il genere della fantascienza militare, la prima stagione di Halo è composta da 9 episodi di circa sessanta minuti ciascuno. Lo show ideato e sviluppato da Kyle Killen e Steven Kane ha tutte le carte in regola per conquistare un pubblico vasto che non si limita esclusivamente a chi ha familiarità col gioco.