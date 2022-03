Squid Game 2, HoYeon Jung potrebbe tornare

Squid Game 2, le parole di Hwang Dong-hyuk

Attenzione spoiler. Come potrebbe tornare Ho-Yeon Jung visto che il suo personaggio, Kang Sae-byeok, è morto? Parlando con Deadline, Hwang Dong-hyuk, creatore e regista di Squid Game, ha rivelato: “Diciamo che forse ha una sorella gemella che potremmo mostrare” ha scherzato, coinvolgendo anche la stessa HoYeon che ha risposto ironicamente “Potrei cambiare il colore dei miei capelli. O usiamo la chirurgia plastica". Il regista non ha voluto rivelare molto altro. “Ci saranno altri fantastici giochi, questo è tutto ciò che posso dire. Sto ancora facendo il brainstorming e raccogliendo le idee per la seconda stagione. Non ho ancora iniziato a scrivere”. E in merito al possibile ritorno di altri personaggi della prima stagione: “No, perché la maggior parte di loro è morta – ha dichiarato il regista ridendo - Ma cercherò qualche modo per riportarli alla seconda stagione". Di certo sappiamo che il secondo capitolo presenterà anche un ruolo più importante per il malvagio Front Man: "Non sto parlando della stagione 2 in un contesto ufficiale, ma nella prima stagione Gi-hun è un personaggio la cui umanità viene mostrata o smascherata in determinate situazioni” ha spiegato Hwang Dong-hyuk. “In altre parole, la sua umanità viene mostrata in modo molto passivo. Ma penso che nella seconda stagione, ciò che ha imparato dalle partite e dalla sua esperienza nella prima stagione, saranno tutti utilizzati in modo più modo attivo. E allo stesso tempo, come per il Front Man che è stato il primo vincitore ed è diventato un Front Man, è come Darth Vader. Alcuni finiscono per diventare Jedi e altri diventano Darth Vader, giusto? Penso che forse Gi-hun vivrà un certo punto critico in cui anche lui verrà messo alla prova".